Ayvalık’ta zabıta ekipleri, fahiş fiyatla satış yapanlara göz açtırmıyor

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi fahiş fiyat denetimi yaptı.

Şehir merkezinden başlayarak, Cunda (Alibey) Adası, Altınova, Sarımsaklı ve Küçükköy mahallelerinde faaliyet gösteren marketlerde “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri” gereğince denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri temel gıda ürünlerinde fahiş fiyatların önlenmesi maksadıyla marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyatları denetledi.

Ekipler, işletmelerde gıda ürünlerinde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, eksik gramda ürün satıp satmadıklarını ve etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da kontrol etti. Gıda denetimleri sırasında maske ve mesafe kuralları konusunda vatandaşı ve esnafı uyaran zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin üretim yeri, vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başladığı tarihin etiketlerde yer alıp almadığına dair kontrollerini de sıklaştırdı.

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