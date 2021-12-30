Burhaniye’de çevreci öğrenciler ödüllendirildi

Burhaniye ilçesinde, Atık Pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması konusunda öğrencilerde bilinç oluşturmak amacı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası sonuçlandı. Balıkesir genelinde yapılan kampanyada en çok atık pil toplayan okullara ödülleri verildi.

TAP tarafından her yıl okullar arasında düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyasında 20202021 Eğitim ve öğretim yılında Burhaniye Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu 75 kg atık pil toplayarak Balıkesir birincisi oldu. Kampanyada gösteren öğrenciler için okulda düzenlenen törene Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve Çevre Koruma Kontrol Müdürü İsmail Aktaş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Yardımcısı Murat Yazgan tarafından, emeği öğrencilere Nutuk kitabı hediye edildi. Ayrıca öğrenciler, okul müdürlüğü tarafından da futbol, basketbol ve hentbol toplarıyla ödüllendirildi.

Kampanyaya olan duyarlılıkları için başta okul yönetimi olmak üzere tüm öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Çevreye hep birlikte sahip çıkmalı ve havamızın, toprağımızın, suyumuzun değerini bilmeliyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.