Burhaniye’de gıda yardımları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de gıda yardımları devam ediyor

İHA

Burhaniye’de gıda yardımları devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Burhaniye Temsilciliği gıda yardımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 140 aileye gıda yardımı yapan ekip, 34 aileye daha yardım ulaştırdı.
Vakfın kadın kollarından oluşan ekip 34 kişiye daha gıda yardımı ulaştırırken, ay içinde yardım yapılan aile sayısı 174’e çıktı. 2011 yılından bu yana yardım yaptıklarını anlatan İnsanî Yardım Vakfı Burhaniye Temsilcisi Sadrettin Küçükkaya, “Bu ay içinde, daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi toplam 174 aileye erzak paketleri dağıttık. Paketlerde pirinçten şekere kadar 13 çeşit ürün bulunmaktadır. Bu konuda hayırsever vatandaşlarımızın büyük destekleri var. Gıda paketlerini dağıtmaya devam edeceğiz. Destek olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de çevreci öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Burhaniye’de çevreci öğrenciler ödüllendirildi
3 doz Sinovac ardından bekleyip Turkovac aşısını yaptırdı
YEREL HABERLER 3 doz Sinovac ardından bekleyip Turkovac aşısını ...
Ayvalık’ta zabıta ekipleri, fahiş fiyatla satış yapanlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta zabıta ekipleri, fahiş fiyatla satış ...
Balıkesir’de ilk TURKOVAC aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de ilk TURKOVAC aşısı yapıldı
Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu’nu Ayvalık’a davet etti
YEREL HABERLER Başkan Ergin, Kılıçdaroğlu’nu Ayvalık’a davet etti
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
YEREL HABERLER Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Edincik kapalı pazar yerine kavuşuyor
Başkan Ekrem Yavaş’ın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Ekrem Yavaş’ın acı günü
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Bir Köpeğin yaptığı, tüm sokak dostlarımıza fatura edilemez"
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Bir Köpeğin ...
MHP'den BAGFAŞ'a indirim ziyareti
YEREL HABERLER MHP'den BAGFAŞ'a indirim ziyareti
Tarihi seferberlik çöreği ekonomik kazanç kapısı oldu
YEREL HABERLER Tarihi seferberlik çöreği ekonomik kazanç kapısı oldu
ETO’dan robotik kodlama eğitimine destek
YEREL HABERLER ETO’dan robotik kodlama eğitimine destek
İl Emniyet Müdürü Onar, polis merkezi inşaatını inceledi
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Onar, polis merkezi inşaatını ...
Bandırma'da sağanak yağış
YEREL HABERLER Bandırma'da sağanak yağış
Balıkesir'de kadın akaryakıt pompacılarının sayısı artıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de kadın akaryakıt pompacılarının sayısı ...
Bigadiç Türk Eğitim Sen'den toplantı
YEREL HABERLER Bigadiç Türk Eğitim Sen'den toplantı
Altıeylül’ün yolları yenilenip iyileştiriliyor Altıeylül’de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Altıeylül’ün yolları yenilenip ...
Büyükşehir’den OSB eski yoluna yeni asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehir’den OSB eski yoluna yeni asfalt
Tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor
Balıkesir'de jandarmadan 33 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan 33 kişiye gözaltı
BUBYO’da Girişimcilikte İlk Adım Konferansı
YEREL HABERLER BUBYO’da Girişimcilikte İlk Adım Konferansı
(Özel) Balın kraliçeleri sezona hazırlanıyor 5 bin kraliçe bir araya geldi
YEREL HABERLER (Özel) Balın kraliçeleri sezona hazırlanıyor 5 bin ...
Balıkesir'de şehit polis Güngör'ün adıyla yılbaşı öncesi operasyon (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de şehit polis Güngör'ün adıyla yılbaşı ...
Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması il finali Havran'da yapıldı
YEREL HABERLER Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması il finali ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.