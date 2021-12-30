Kayalık Ada, Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan ilân edildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Kayalık Ada, kesin korunacak hassas alan ilân edildi. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kayalık ada sit alanı, koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilân edildi. Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafî sınır ve koordinatlarına dair bilgiler de yer aldı.

Alınan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanlarından biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki 22 adadan biri olan Kayalık Ada ve çevresinin kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesini ilçe halkı olarak memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bu kararın resmiyet kazandırılarak kamuoyuna ilan edilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Mesut Ergin, “Daha önce de Badavut yarımadasının yanı sıra Küçük ve Büyük Maden adaları, Yerlice Adası, Kız Adası, Taşlı Ada, Pınar Adası ve Kara Ada da aynı statüye alınmıştı. Bizler Ayvalık halkı olarak aynı hassasiyetin, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan tüm Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda gösterilmesinden yanayız. Biz Ayvalık’ı koruyarak büyütmeyi hedefleyen bir belediye yönetimiyiz. Bu düşünceyle de Ayvalık’ın ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın korunmasını ve hiçbir şekilde kullanıma açılmasını istemiyoruz. Arzumuz, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın bugüne kadar nasıl geldiyse, gelecek nesillere aynı hassasiyetle taşınmasıdır” diye konuştu.

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