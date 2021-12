Kurtdereli’de bilim şenliği

Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Bilim Fuarına katılım sağlayan öğrenciler tasarladıkları projeleri katılımcılara tanıttılar.

Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 8’inci Tübitak 4006 Bilim Fuarı açıldı. 60’ın üzerinde öğrenci ve 11 danışman öğretmen ile organize edilen bilim fuarında öğrenciler tasarladıkları projeleri görücüye çıkardılar. Projede 19 tane serginin yer aldığını aktaran proje yürütücüsü Arzu Gündoğan: “Bugün 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında 8’inci dönemin projelerinden birini gerçekleştiriyoruz. Projemizde 19 tane bilişsel sergimiz yer alıyor. Bu 19 serginin içerisinde de 6 tanesi bilişim, 2 tanesi muhasebe, 1 tanesi pazarlama, 1 tane tarih, 2 tane coğrafya, 2 tane özel eğitim, 2 tane de sosyal sorumluluk alanından projeler bulunuyor. Projemize 11 tane danışman öğretmen katıldı. Her bir projede en az 3 öğrenci olmak üzere 60’ın üzerinde öğrenci yer aldı. Her bir projenin sunumunda, hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde bu öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte çalışarak sunumlarını gerçekleştirdiler” dedi.

“Çocuklara imkan verildiğinde neler yapılabildiğini gördük”

8’incisi düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarına katılım sağlayan Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yaptığı açıklamalarda öğrencilerin önleri açıldığında neler yapabildiklerini çok net bir şekilde gördüğünü ifade ederek şöyle devam etti: “Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK’ın 4006 projesi var. Bu proje ile ilgili çocukların yaptığı çalışmaların hem açılışını yaptık hem de çocuklarımızla birlikte sohbet etme, projelerini direk kendi ağızlarından dinleme imkanlarımız oldu. Çocuklarımıza gerçekten imkan verildiğinde, önleri açıldığında ve desteklendiğinde neler yapılabildiğini çok net bir şekilde bugün burada görmüş olduk. Projelerin hepsi birbirinden değerli. Zaman kısıtlı olmasına rağmen masalarda her bir projeyi inceledik. Çünkü çocuklar düşünmüşler, uğraşmışlar. Çok güzel emekler var.”

