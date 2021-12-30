Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı güven tazeledi Sabancı: Yılmadan, yorulmadan çalışacağız

Kent bilincini ön plana çıkararak çalışmalarını sürdüren Balıkesir Kent Konseyi’nin Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Mürsel Sabancı, yeniden seçilerek güven tazeledi. Sabancı, kendisini yeniden başkanlığa layık gören üyelere teşekkür ederek bu şehir ve ülke için yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını dile getirdi.

Balıkesir Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, Balıkesir Kent Konseyi tanıtım videosunun gösterimiyle devam etti. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Kent Söyleşileri ve Balıkesir Kent Konseyi Faaliyetlerinin sunumunun gerçekleştirilmesinin ardından Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Balıkesirli kimliği tün Türkiye'ye yansıyacak

Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi. Bandırma’dan Ayvalık’a, Erdek’ten Dursunbey’e, Kepsut’tan Manyas’a kadar bir bütün şehir olduklarını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Coğrafi olarak her ne kadar bir il içerisinde olsak bile ilçelerimizin birbirinden farklı özellikleri var. Bu farklılığı bir araya getirip bir erime potasında sonuca ulaştırmak Kent Konseyi’nin en ulvi görevlerinden bir tanesi. Ayrıştırıcı değil, farklılıklarımızı bir noktada toplayıp; Balıkesirli kimliğinin tüm Türkiye’ye yansıması, ışıldaması ve uluslararası platformlarda bilinen bir şehir haline gelme ülkümüz. Şehrimizin; yaşadığı demokratik iklimle, eğitimle, sporla, turizmiyle, gastronomisiyle ve tüm dinamikleriyle ön plana çıkması lazım.” dedi.

İyi haliyle konuşulan bir şehir olma yolunda ilerlediklerini söyleyen Başkan Yılmaz “İhtiyaç duyduğumuz şey istişare ve sonucunda eyleme geçirecek irade. O eyleme geçtikten sonrada sürdürülebilirliği yakalama ve bunu demokrasinin dışına çıkmadan hep beraber devam ettirme. Bu konuda Balıkesir Kent Konseyi’nin iki dönem boyunca Türkiye’de yapmış olduğu çalışmaları başarılı bir şekilde yöneten başta Kent Konseyi Başkanımız Mürsel Sabancı ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Balıkesir, burada bir ivme yakaladı. Genel Kurula katılan, görev alan ve önergelerle ve tavsiye kararlarıyla şehrimize fayda sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Genel Kurulumuz hayırlı olsun.” diye konuştu.

“Yücel Yılmaz Balıkesir için şans"

Genel Kurulun Onur Konuğu Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci “Türkiye’nin, Balıkesir’e ihtiyacı var, dünyanın da Türkiye’ye ihtiyacı var.” diyerek devamında şöyle konuştu: “Balıkesir, kahramanlar çıkarmış bir şehir. Geniş coğrafyasıyla, ovalarının verimliliğiyle, deniziyle tüm varlığıyla Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak şehirlerinden birisi. Yücel Beyi epey bir zamandır tanıyorum, Balıkesir için bir şanstır. Gerçekten bütün kesimleri bir arada kucaklayacak olan bir dostumuz, başarılı olacağından hiç kuşkumuz yok, Allah muvaffak etsin.”

Kent Konseyi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “Kent Konseyi kavramı, şehirdeki bütün söz sahibi kuruluş ve kişilerin aidiyet duygusuyla şehri besleyen görüşlerini bu platformda dile getirerek bu düşünceleri bir tartışma zemininde ortak bir kararla yerel yönetimlerin gündemine getirmek. Burada da bu işleyişin en iyi şekilde yürütüldüğünü görüyoruz. Balıkesir Kent Konseyimizin yeni dönemde de başarılı çalışmalara imza atacağını temenni ediyorum” dedi.

Kent şükran beratı takdim edildi

Konuşmaların ardından Balıkesir Kent Konseyi tarafından hazırlanan “Yaşayan İnsan Hazineleri” belgeselinin fragmanı izletildi. Ardından belgesele konu olan Balıkesir’e değer katmış ve alanlarında büyük emek ve çaba sarf etmiş; fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer, oya sanatçısı Hüsniye Doğan ve edebiyat adamı yazar Metin Savaş’a Kent Şükran Beratı Takdim edildi. Ardından Salih Tozan’ın oğlu Selahattin Tozan’a, Gençler Atlı Okçuluk Dünya Takımlar Şampiyonu; Yavuz Ayaz, İbrahim Alperen Alkan Berkin Aras’a da Kent Şükran Beratı takdim edildi.

Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerine de plaket takdim edilerek gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Olağan Seçimli Genel Kurula geçilerek Divan üyelerinin belirlendi. Divan Teşkilatı; Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) Başkanı Mehmet Çalışkan’ın başkanlığında Türk Eğitim Vakfı (TEV) Balıkesir Temsilcisi Jale Bayraktar ile Mahmut Çamlı’nın kâtipliğinde gerçekleştirildi.

Başkan Yücel Yılmaz tarafından aday gösterilen Mürsel Sabancı tek aday olarak oy birliğiyle yeniden Balıkesir Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Sbancı, “Yılmayacağız, yorulmayacağız"

Kendisini yeniden başkanlığa layık gören Balıkesir Kent Konseyi üyelerine teşekkür ederek teveccühlerine layık olmaya çalışacağını söyleyen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı “Bu şehir bizim şehrimiz. Hem şehrimize hem ülkemize hizmet etmekten hiçbir zaman yılmayacağız, yorulmayacağız. Her daim bu şehre ve bu ülkeye değer katmak üzerine gönüllü olduğumuzu bilmenizi isteriz. Buradaki herkes gönüllü, yapılan çalışmaların tamamında da var olan herkesin el emeği, yürek izi var. Bu el emeği ve yürek izi bu şehre tekrar akmaya devam edecek. Desteğimiz de devam edecek.” dedi.

Programa, Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Ticaret odası Başkanı Rahmi Kula ve Balıkesir Kent Konseyi üyeleri katıldı.

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