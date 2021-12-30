Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinde çalışan DSİ personeli Cihan Gökkaya, teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu.

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütünün saldırısı sonucu Balıkesir Devlet Su İşlerinde Ekskavatör operatörü olarak görev yapan Cihan Gökkaya’nın şehit olduğu bildirildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde görevli Devlet Su İşleri 25.Bölge Müdürlüğü personelimiz Cihan Gökkaya bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucunda şehit olmuştur. Şehit kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, çalışma arkadaşlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Cihan Gökkaya'nın ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.