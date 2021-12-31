Balıkesir'de 1 milyon kişiye Afet eğitimi

Balıkesir Valiliği himayelerinde yürütülen 'Afet Eğitim Yılı Projesi' kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yıl boyunca Balıkesir genelinde yürütülen eğitimlerin sonuna gelindi. 2021 yılı boyunca toplam 1 milyon kişiye verilen eğitim verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Avlu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitim Çalışmasına katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2021 yılı boyunca toplam 1 milyon kişiye verilen eğitimlerle toplumun birçok kesiminde afet farkındalığının arttırılması amaçlandı.

Afetlere müdahalede hazırlanan planlar çerçevesinde, devletin tüm kurumlarıyla hazır olduğunu söyleyen Vali Şıldak programda yaptığı konuşmada, eğitim çalışmalarında bulunan tüm kurumlar ile AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür etti. Deprem kuşağı üzerindeki ülkemizde yapılan eğitimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Şıldak, afet ve acil durum çantası bulundurmak, evlerdeki eşyaların sabitlenmesi ve toplanma alanlarının önemi gibi bir çok konuya değindi. Vali Şıldak, Balıkesir genelinde 1 milyon sayısına ulaşan eğitimlerin her türlü afete karşı bilinç oluşturmadaki rolünün afetlere müdahale kapasitesinin yükseltilmesi adına çok önemli olduğunu belirtti.

Geniş bir katılımla dört oturum şeklinde devam eden eğitime Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, imamlar ile muhtarlar katıldı.

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