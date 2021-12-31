96 yaşındaki yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Tafak Mahallesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kırsal Tafak mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Evde yalnız yaşayan Mehmet Geçer'e ait iki katlı evde yangın çıktı. Alevler ve dumanları gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundular. Bu arada, mahalle sakinleri yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile kontrol altına alan alevler, sonrası itfaiye ekipleri evin sahibi 96 yaşındaki Mehmet Geçer'in cansız bedeni ile karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan yangın sonrası soğutma çalışmaları sabah saatlerine dek devam etti.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, Geçer'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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