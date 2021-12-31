Burhaniye'de Afet Eğitimi Toplantıları yapıldı

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi ile birlikte, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kurum yöneticileri ile personele Afet Farkındalık Eğitimleri Programları başlatıldı.

Reha Yurdakul Konferans Salonunda yapılan eğitim programına Kaymakam İlyas Memiş, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve azaları katıldı. Afet Farkındalık Eğitimleri Programı AFAD İl Müdürü Bayram Şahin ve Kaymakam İlyas Memiş’in yaptığı açılış konuşmaları ile başladı. Daha sonra katılımcılara AFAD uzmanları tarafından Afet ve Acil Durum, Afet ve Acil Durum Çantası, Deprem, Heyelan, Sel, Taşkın, Çığ ve yangında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Eğitim programı kapsamında, Nadir Tolun Ortaokulu Konferans Salonu, Devlet Hastanesi Toplantı Salonu ve Burhaniye Adliye Toplantı Salonunda tüm kamu kurum personeline eğitimler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.