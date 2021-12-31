Başkan Bahçavan, 2021 yılını değerlendirdi

Başta pandemi olmak üzere dünya genelinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılının Türkiye ve Dursunbey için dolu dolu geçen bir yıl olduğunu söyleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Dursunbey OSB, doğalgaz, enerji yatırımları ve altyapı yatırımları ile bu dönemde krizi bir fırsata çevirerek tarihinin en büyük yatırımlarını alıyoruz" dedi.

Dursunbey’de gerçekleşen yatırımlar ile 2014 yılından bugüne ilçenin çehresini değiştiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan 2021 yılını değerlendirdi. 2021’in yatırımlar açısından çok verimli bir sene olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan, "İlçemizin geçmiş tarihine baktığımızda tarihinin toplam yatırımlarından fazla yatırımlar elhamdülillah bizim dönemimizde yapılıyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde İlçemizin vizyonunu attıracak onlarca projeye imza attık. Bir taraftan Organize Sanayi Bölgemiz, 2. Güneş Enerji Santralimiz, Doğalgaz yatırımları, Fiber internet altyapı yatırımı, Bebek ve Çocuk Kütüphanemiz, Kapalı Spor Salonu, şehir girişi refüj ve kavşak düzenleme çalışmaları, genel çevre düzenlemeleri, 3. Etap TOKİ, yeni okullar, dinlenme ve yeşil alanları, parkların yapılması, alt yapı, yol çalışmalarının yapımı yaparken, bir taraftan da gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik projeler ve sosyal aktiviteler ile çalışmalarımızı ilk günkü aşkla sürdürüyoruz. Bu yola çıkarken hayalini kurduğumuz ve seçim beyannamemize yazdığımız projelerimizi bir bir gerçekleştirmek bizim İlçemize ve milletimize olan sevdamızı ve çalışma azmimizi arttırıyor" dedi.

‘Firmalar yatırım için sırada bekliyorlar’

Dursunbey’de yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesinin Dursunbey için bir milat olacağını vurgulayan Başkan Bahçavan, 2022’den fabrikaların bacasının tütmeye başlaması ile İlçenin yıldızının parlayacağını belirtti. Bahçavan, “2021 yılında tamamladığımız OSB Altyapı çalışmaları sonrası bazı fabrikalar inşaat çalışmalarına başlayarak, ilk yatırım hamlelerini gerçekleştirdiler. Buda 2021’in Dursunbey tarihi açısından not edilecek bir tarih olduğu anlamına geliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Dursunbey cazibe merkezi haline gelecek, İlçemiz gelişen sanayisi ile büyüyecektir. Şimdiden 37 fabrikaya tahsis gerçekleştirerek %100 doluluğa ulaşan OSB’mizin genişleme çalışmalarını konuşur hale geldik. Sırada bekleyen 25 yatırımcıya da inşallah genişleme sahamızdan tahsisler gerçekleştireceğiz” dedi.

‘2022 Ocak ayında doğalgaz kullanımı başlıyor’

Dursunbeylilerin büyük bir hevesle beklediği temiz enerji olan doğalgaz çalışmalarının da 2021 yılı içerisinde başladığını hatırlatan Başkan Bahçavan, Doğalgaz boru hattının da BOTAŞ tarafından önümüzdeki süreçte İlçeye getirileceği bilgisini verdi. Ramazan Bahçavan, “Büyük bir mücadele ile İlçemize kazandırdığımız doğalgaz 2022 yılı ocak ayı itibari ile altyapısı tamamlanan bölgelerde kullanılmaya başlayacak. İnşallah önümüzdeki süreçte de hem OSB’miz hem de İlçemiz BOTAŞ tarafından ulusal hatta bağlanmış olacak” dedi.

2022 yılında da hizmetlere ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Başkan Bahçavan; “2022 yılında aynı şekilde aynı hızla daha da hızlı bir ivmeyle, Dursunbey insanının hizmetlerle karşılaşması noktasında çalışmalarımız canla başla devam edecek. İnşallah 2022’de ilçemiz merkezinin en büyük ihtiyacı olan kapalı pazar yeri ile ilgili projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca OSB’miz ile birlikte daha da artacak olan konut ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile 4. Etap TOKİ için çalışmalarımızı yeni yılda sürdüreceğiz. Bizlere bu yatırımları yaparken her daim destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Balıkesir Milletvekillerimize, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Bahçavan Dursunbey’in Balıkesir’in ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olması için hedefe kilitlendiklerini ifade ederek, 2022 yılının huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

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