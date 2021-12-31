Bandırma'da nikâh salonu tadilata girdi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, nikâh salonunun tadilata girdiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, belediyeye ait nikâh salonunun tadilata alınması sebebiyle nikah işlemlerinin Santral Kültür Merkezinde yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, tadilatın en kısa sürede tamamlanarak salonun yeniden faaliyete başlayacağı bildirildi.

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