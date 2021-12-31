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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit DSİ personeli dualarla uğurlandı

İHA

Şehit DSİ personeli dualarla uğurlandı

Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya, memleketi Balıkesir’de düzenlenen cenaze töreninin ardından Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.
Şehir DSİ personeli Cihan Gökkaya’nın naaşı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak hava yolu ile Balıkesir’e getirildi. Şehit Cihan Gökkaya için Balıkesir’deki Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde Cuma namazı vakti cenaze namazı kılındı. Gökkaya’nın cenazesinde aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası Mustafa Gökkaya cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul ederken, şehidin kız kardeşi tabuta sarılarak ağabeyi için ağladı. Cihan Gökkaya’nın eşi Arzu Gökkaya ise cenaze namazının ardından cenaze arabasına konulan şehidin tabutuna sarılarak “beni niye bıraktın” diye gözyaşı döktü.
Tarihi Zağnos Paşa Camisi’ndeki cenaze namazına şehidin babası Mustafa Gökkaya, amcası Muzaffer Gökkaya, çocukları Eymen ve Berat Gökkaya ile yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, CHP Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.
DSİ 25. Bölge Müdürlüğünde 2006 yılında işe başlayan Cihan Gökkaya, 2018 yılından itibaren de kadrolu ekskavatör operatörü olarak çalıştı. 2021 yılı Ekim ayı itibariyle 3 ay süreyle Milli Savunma Bakanlığının Suriye'de yürütmekte olduğu lojistik destek amacıyla görevlendirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Gökkaya, dün Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit düştü.

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