Yeni yılın ilk sabahında camiler doldu

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar yeni yılın ilk sabah namazında camilerde buluştu. Sındırgı Belediyesi sabah namazı sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Sındırgı Müftülüğü, tüm Türkiye de olduğu gibi yeni yılın ilk sabah namazında ilçe halkını bir araya getirdi. Şerif Paşa Caminde buluşan vatandaşlar, okunan Kur'anı Kerim tilavetinin ardından dualarla sabah namazını eda etti. Sındırgı Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Sabah namazına birçok vatandaşın çocuklarıyla katılması dikkat çekti.

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