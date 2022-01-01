Milletvekili Aydemir'den “Çayderesine ihale müjdesi"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, 2022 yılının ilk müjdesini verdi. Milletvekili Aydemir; “Bir yıldır takip ettiğimiz ve beklediğimiz Çayderesi İhalesi 18 Ocak’ta ihale çıkıyor” dedi.

2022 yılının Balıkesirliler için güzel başladığını ve bundan sonra da Balıkesir için güzel şeyler olacağını dile getiren Milletvekili Aydemir, şunları söyledi: “2022 yılının ilk büyük müjdesi Çayderesi ihalesi 18 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Çayderesi ihalesi ile şehrimizin gerdanlığı ortaya çıkacak. Tüm Balıkesirli hemşehrilerimize hayırlı olsun.” Bir yıldır bizzat Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir tarafından yakından takip edilen Çayderesi ihalesi 20 milyon liralık ödenek ile 18 Ocak'ta ihaleye çıkıyor.

“Bu ihalenin sonucunda Balıkesir’imizin gerdanlığı ortaya çıkacak” diyen milletvekili Aydemir, şunları kaydetti, “İlmek İlmek Dokuduk, Şehrimizi Daha da Parlatacağız! Yıllardır şehrin ortasında adeta bir kangrene dönüşen Çayderesi’ni Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte sahada inceledik ve DSİ 2021 yatırım bütçesine alınmasını sağlamıştık. Şehrimiz hak ettiği en iyi projeleri 2022’in ilk gününde duyurarak çalışmalarımıza hız kesmeden yeni yılda da devam ediyoruz. Pis kokusundan arınarak, çevre düzenlenmesi, yürüyüş parkurları, bisiklet yollarıyla Balıkesir’in çehresini değiştirecek olan bu “prestij projesinde ‘ilmek ilmek dokuyarak’ ilerliyoruz.”

Balıkesir ve Balıkesirli için elinden gelen her şeyi yapan Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, “Çayderesi’ni bambaşka güzellikte bir çehreye dönüştürecek olan projeye verdikleri destek için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ve DSİ genel Müdürü Kaya Yıldız Bey’e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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