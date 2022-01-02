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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya için mevlit

İHA

Büyükşehir Belediyesinden şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya için mevlit

Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yemekli mevlit düzenledi.
Suriye'de şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile evinin bulunduğu TOKİ konutlarında mevlit okutuldu. Şehit Gökkaya'nın mevlidine çok sayıda siyasi, akraba ve dostları ile mahalle sakinleri katılım sağladı.
Şehit Gökkaya için okutulan mevlit sonrası vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Balıkesirli şehit Cihan Gökkaya'nın mevlidi için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Feyyaz Çiftçi, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Meydan, DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçak, şehidin babası Mustafa Gökkaya, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mevlide katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin yaptığı paylaşımda, "Barış Pınar Harekatı'nda Resulayn'da şehit olan Balıkesir DSİ çalışanı, hemşehrimiz Cihan Gökkaya için okunan mevlide ve yemek hayrına Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a vekaleten katıldık. Milletimizin ve devletimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

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