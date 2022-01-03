Rektör İlter Kuş'tan şampiyon boksör Demirezen'e tebrik

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ABD'de yapılan ağır siklet boks müsabakasında Amerikalı boksörü teknik nakavtla mağlup eden Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i tebrik etti.

Balıkesir Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan ve aynı zamanda boks kariyerini sürdüren Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, son maçından da galibiyetle ayrıldı. ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen ağır sıklet boks maçında, millî boksör Ali Eren Demirezen, ABD'li Gerald Washington'u teknik nakavtla mağlup etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'tan Tebrik

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kariyerindeki 15. galibiyetine ulaşan Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i tebrik ederken, Demirezen de galibiyet mesajında, "Alnımın akıyla geldim. Alnımın akıyla dönüyorum. Ülkemize ve Balıkesir Üniversitemize yeni yıl hediyemiz olsun" ifadelerini kullandı.

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