Ak Partili Gür’den Ayvalık'a müjde

Adalet ve Kalkınma Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçeye kapalı spor salonu ve yeni okul kazandıracaklarını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür, yapımı tamamlanmak üzere olan inşaat halindeki binaları Ayvalık Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile birlikte ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır yapımına başlanıp tamamlanamamış kapalı spor salonu, valiliğimizin onayı ve Milli Eğitim Bakanlığımızca çıkarılan ek ödenekle, ısıtmasoğutma sistemleri ve bahçe düzenlemeleri dahil olmak üzere bir ay gibi kısa bir süre içerisinde Ayvalık’ımızın 3. kapalı spor salonu olarak gençlerimiz ve çocuklarımızın hizmetine girecektir dedi.

Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Bağyüzü’nde eski okulun yerine 8 derslikli yeni bir okul inşa ettirilerek bu okulun bahçesinde yer alan tarihi ilkokulun da restore edilerek eğitim ve öğretime kazandırılacağının kaydeden Başkan Gür, yapımı halen süren okul binasının 20222023 eğitim ve öğretim yılının Eylül ayı içerisinde kapılarını öğrencilere açacağını vurguladı.

Ayvalık’ın Akçapınar Mahallesindeki okula da yeni bir yemekhane ile bir konferans salonunun tamamlanmak üzere olduğunu belirten AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, hedeflerinin ilçe genelinde öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek olduğunu ifade etti.

Söz konusu hizmetlerin gerçekleşmesine imkân sağlayan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’a teşekkür eden Ali Gür, yapılan her hizmetin Ayvalık ve Ayvalık’ta eğitim gören öğrenciler için olduğunu da sözlerine ekledi.

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