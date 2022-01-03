Edremit-Kalkım yolu girişi yenileniyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri EdremitKalkım yolu üzerinde ortak yol çalışması yaptılar.

Edremit’in Tuzcumurat Mahallesi’nde yol düzenleme çalışmalarına devam eden fen işleri ekipleri sıcak asfalt çalışmasıyla yolu yeniliyor. Çökme ve bozulma yaşanan yol için çalışma başlatan ekipleri ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da çalışmaları yerinde inceledi.

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