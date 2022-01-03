Bandırma Belediyesinde 2022 yılının ilk strateji toplantısı yapıldı

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediyenin 2022 Yılı ilk strateji toplantısı yapıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun başkanlığında; Belediye Başkan Yardımcıları ve tüm daire amirlerinin katılımıyla yılın ilk toplantısı gerçekleşti. Bandırma Belediyesinin kurumsal yapısını daha da güçlendirmek, verilen hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak, ekonomik krizden daha az etkilenmek, mevcut bütçeyi en verimli şekilde kullanmak konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca 2022 Yılının Bandırma için hizmet yılı olması için çalışmaların yapılacağı belirtildi.

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