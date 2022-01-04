Burhaniye’de eğitime Büyükşehir desteği

Burhaniye ilçesinde, 9 hatta yolcu taşımacılığı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eğitime de destek verdi. Okul gezilerine otobüs tahsis eden Büyükşehir Belediyesi, İnci Kitap Kafede eğitim gören öğrencileri de Havran Kocadağ’a götürdü.

Havran’ın Kocadağ Mahallesindeki at çiftliğinde binicilik eğitimi alan kız öğrenciler, Büyükşehir Burhaniye Ulaşım Sorumlusu Hüseyin Arıcı ve şoför Özden Dokuyucu’ya teşekkür etti. Okul gezilerine ve spor karşılaşmalarına otobüs tahsis ettiklerini anlatan Ulaşım Sorumlusu Hüseyin Arıcı, 9 hatta kırsal mahallelere hizmet verdiklerini söyledi. Öğrencilerin Kocadağ’da binicilik eğitimi aldıklarını anlatan İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Temsilcisi Sadrettin Küçükkaya da, Ulaşım Sorumlusu Hüseyin Arıcı ve şoför Özden Dokuyucu’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.