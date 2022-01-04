Şehit ve gazi ailelerine anlamlı hediye

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan tarafından Şehit ve Gazi ailelerine verilmek üzere yaklaşık 40 adet "Kesişme İyiki Varsın Eren" bileti Ecevit Karakoyun' a teslim edildi.

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanlığı tarafından Aralık ayında başlatılan " Bizim Evlatlarımız onlar" projesi kapsamında İlçe Başkanı Mehmet Doğan tarafından 'Kesişme İyiki Varsın Eren' filmine Bandırma'da ki şehit ve gazi çocuklarına bilet hediye etti. Biletleri dernek üyelerine teslim eden Ecevit Karakoyun Ak Parti İlçe Başkanı Doğan ' a " Minnettarız diye teşekkür etti.

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