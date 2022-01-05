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UMKE ve Üniversite öğrencilerinden acil durum tatbikatı Tatbikat gerçeğini aratmadı

İHA

UMKE ve Üniversite öğrencilerinden acil durum tatbikatı Tatbikat gerçeğini aratmadı

Balıkesir Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Balıkesir üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin birlikte gerçekleştirdiği "Acil Durum Tatbikatı" gerçeği aratmadı.
UMKE ekipleri ve İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, İvrindi'de gerçekleştirdikleri tatkibat film sahnelerini aratmadı. Yapılan tatbikatta öğrenciler üçerli acil sağlık ekiplerine ayrılarak 5 senaryo ile hayat kurtarıcı müdahalelerde bulundular. Trafik kazası, enkaz altından insan kurtarma, elektrik çarpması, kalp krizi müdahelesi ve hasta sevki yapan ambulansın kaza geçirmesi sonrası olaya müdahale şeklinde gerçekleştirilen senaryolarda heyecanlı anlar yaşandı. İlk ve Acil Yardım Programı "paramedik" öğrencilerinin tatbikattaki hızı, yaralılara uyguladıkları ilk müdahaleleri puan değerlendirmesine alındı. Kazada yaralı vatandaşları canlandıran öğrencilerin ise senaryoya kendilerini fazla kaptırıp adeta gerçek gibi oynamaları büyük beğeni topladı.
Gerçekleştirilen tatbikatta, Balıkesir'de kurumlar arası işbirliğini geliştirme, öğrencilerin ise sahada öğrenme tecrübesini zenginleştirip derslerin kalitesinin artırmak hedeflendi. Tatbikata katılan öğrenciler, UMKE ekipleri sayesinde derslerde aldıkları teorik eğitimleri pratikte nasıl uygulanması gerektiğini ve sahada karşılaşabilecekleri tüm zorlukları görme fırsatı buldu.
Balıkesir Üniversitesi İvrindi SHMYO Öğretim Görevlisi Salih Tosun ve Öğretim Görevlisi Naciye Kaya ders kapsamında tatbikatın plan ve programını gerçekleştirdi. Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Salih Tosun, tatbikatta görev alan herkesin rollerini iyi yaptığını, gerçeği aratmayan bir eğitim olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin meslek ve kariyerlerine en iyi şartlar altında hazırlanması ve yetkinliklerini temin etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte ilgili kurumlarla işbirliği halinde yine benzer etkinlikleri üniversitemizde düzenlemeyi planlıyoruz değerli katkılarından dolayı Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne ve Balıkesir UMKE ekibimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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