Ayvalık Belediyesi’nden kültürel atak Ayvalık Belediyesi’nin ilk kültür yayını olan“Şiir ve Öykülerde Ayvalık” kitabı tanıtıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’nin“Kültür Yayınları” kapsamındaki ilk çalışması olan “Şiir ve Öykülerde Ayvalık” kitabının tanıtım toplantısı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kültür yayınları arasında ilk olarak yer alan kitabın büyük bir emek ve istek ile gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Ergin, “Ayvalık tutkusunu her zaman dile getiren ve yazlarını Ayvalık’ta geçiren edebiyat dünyamızın değerli isimlerinden Gültekin Emre ve tüm süreçte beraber yol aldıkları Ayvada Yayıncılık ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Ergin önümüzdeki süreçte yeni kitapların basımıyla ilgili hazırlıkların sürdürüldüğü müjdesini de verdi.

1942’den günümüze 42 yazar ve şairin 54 eseri ile edebiyatımıza yansıyan “Ayvalık” temalı bir antoloji çalışması olduğunu dile getiren Başkan Ergin, edebiyat yönü çok güçlü bu seçkiye, yine Ayvalık ile ilgili çalışmalarını sürdüren 12 ressamın 18 deseniyle eşlik ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet tarihinde ilk kurulan belediyelerinden olan Ayvalık Belediyesi’nin bünyesinde daha önceki yıllarda kültür yayınları adı ile birkaç yayın bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin şöyle konuştu:

“Bunların hepsi de Ayvalık için çok değerli çalışmalar olmasına rağmen, ilk kez bir kültür yayınımızınhazırlık çalışmaları bir yayınevi tarafından gerçekleştirilmiş ve ISBN alınmıştır.Bu açıdan Şiir ve Öykülerde Ayvalık kitabı, Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları için bir milat kabul edilebilir.Ülkemizde birçok belediye, kültür politikası ve kamu hizmeti olarak kendi yerleşimi eksenindeki çeşitli çalışmaları yayınlayarak literatüre katkı sunma çabasında olduğu bir dönemdeyiz.Bizler de Ayvalık Belediyesi olarak, Şiir ve Öykülerde Ayvalık kitabı ile kültür yayınları projesinihayata geçirmiş bulunmaktayız.Ayrıca projemiz kapsamında üç kitabın daha hazırlandığını halkımıza duyurmak ve müjdelemek isteriz. Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınlarının yeni kitaplarını, yakın zamanda sizlerle paylaşacak olmanında heyecanını şimdiden yaşıyoruz.Bu ilk kitabımızı, tüm halkımıza ve edebiyat tutkunlarına armağan ediyor,keyifli okumalar diliyoruz.”

Berlin’de yaşayan yazar Gültekin Emre de tanıtım toplantısına Skype aracılığıyla bağlanarak şunları söyledi: “1992'den beri yazları Ayvalık'ta yaşayan biri olarak yıllarca Ayvalık’ta yazılan öykü ve şiirleri topladık. Ayvalık’ı başkalarının gözüyle görebilmek için.Böylece Ayvalık benim hem dünyama hem de yazım alanıma girdi. Her yıl Ayvalık'a geldiğimizde yazları günlük tuttum. Ayvalık benim dünyamın büyük bir parçası. Ayvada Yayınları'ndaki arkadaşların da emekleri var. Kolektif çalışmanın ürünü. Bu bir başlangıç. Ayrıca başka bir çalışma var önümde yapmaya çalıştığım “A'dan Z'ye Ayvalık” bunu da size müjdelemiş olayım şimdi, önümüzdeki günlerde netleşecek ve kitap olarak dönüşecek”

Ayvalık Belediyesi kültür yayınlarının sürecini araştırmalarıyla yöneten akademisyen Berrin Akın da konuşmasında, “Ayvalık kültür yayınlarının kitabının çıkmış olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Yıllardır hedeflemiş olduğumuz bir sürecin parçası olabildiğimiz için çok mutluyuz, Şiir Ve Öykülerde Ayvalık bir serinin ilk başlangıcı, bu bir antoloji kitabı, Ayvalık'a edebiyat açısından yerleşmiş seçkilerden derlediğimiz bir çalışma. Bu çalışma çok uzun soluklu bir projenin parçası aslında Gültekin Emre ve Turgut Baygın ile beraber edebiyat seçkisini bir araya getirdik. Ayvalık’ın bütün özgün yanlarında mübadil kimliğinin edebiyata etkilerinin nasıl olabileceğini bir seçki yaptı bizlere ve çok mutluyuz, böyle bir seçkinin sizlerle buluşabildiği için bu kitap birçok açıdan da çok önemli. Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları'nın ISBN kodlu ilk kültür yayını olması çok önemli. Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları çok uzun süreli bir çalışmayla bunu ortaya çıkardı nitelikli çalışmaların bilimsel çalışmaların sanatsal çalışmaların belli bir süzgeçten geçirildiği bir ekiple yeni çalışmalar da hazırlanıyor” dedi.

Kitabın hazırlanmasından basımına kadar olan süreçte verdiği destek ile bugünlere gelmesine neden olan tarih araştırmacısı Taylan Köken de yaptığı konuşmada, “Başkanın ilk göreve geldiğinde Boğaziçi Otel’de akademisyenlerle beraber bir toplantı yapılmıştı, akademisyenler Ayvalık'ta bir arşiv çalışmasının yapılması, bir derleme oluşmasını dile getirdiler. Çünkü ülkemizin göz bebeği olan bir şehir Ayvalık, yıllardır bu da bizim gönlümüzden geçen bir şeydi ve bu konuda birçok çalışmalar yaptık, derlemeler yaptık, bu kitaba bu arşiv çalışmasının birinci kitabı olarak bakabilirsiniz, biz bu gözle görüyoruz. Bunların akademik tarafı da olacak, anı tarafları da olacak, özellikle bize bu imkanı sunduğu için Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederiz, Ayvalık'a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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