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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem berberlik, hem muhtarlık yapıyor

İHA

Hem berberlik, hem muhtarlık yapıyor

Burhaniye ilçesinde, Kocacami Mahallesinde muhtarlık yapan berber Yalçın Kocabey, çalışkanlığı ile takdir topladı. Vatandaşların meseleleriyle yakından ilgilenen Kocabey, hem berberliği, hem de muhtarlığı en iyi şekilde yürütmeye çalıştığını söyledi.
Ali Çetinkaya Caddesinde berberlik yapan 39 yaşında ve 2 çocuk babası Yalçın Kocabey, mahalle muhtarı olarak vatandaşların meseleleriyle yakından ilgileniyor. İşi olan vatandaşların dükkanına geldiğini anlatan Kocabey, “Mahalledeki vatandaşların sorunları ile yakından ilgileniyorum. İhtiyaçlı vatandaşları ya kaymakamlığa ya da belediyeye götürerek yardım almalarını sağlıyorum. İş yerim olduğu için vatandaşlar bana daha kolay ulaşıyorlar. Hem berberliği hem de muhtarlığı severek yapıyorum” dedi.

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