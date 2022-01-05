Manyas araştırmaları konulu kitap yayınlandı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademisyenleri tarafında hazırlanan Manyas konulu kitap yayına verildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Manyas Yüksek Okulu akademisyenleri tarafından hazırlanan ve Manyas Belediyesi tarafından finanse edilen “Çok disiplinli Manyas Araştırmaları finansal, ekonomik ve sosyal yaklaşımlar “kitabı basılarak, yayın hayatına girdi. Yaklaşık bir yıl süren çalışma sonucu hazırlanan kitapta “Manyas” konulu birçok çalışma yer aldı. Akademisyenler kendi alanlarında Manyas’ı merkeze alarak hem ampirik hem de teorik çalışma yaptılar. On bölümden oluşan kitabın yayınlanma fikrinin Manyas Meslek Yüksek Okulu Müdür Doç. Dr. Ufuk Bingöl’den çıktığını söyleyen Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Coşkun Kalp, bütün akademisyenlerin kitaba destek verdiklerini kitabın önümüzde ki senelerde de devamının geleceğini açıkladı. Daha fazla disiplini içerisine alan Manyas’ın tarihi ve kültürel özelliklerini ortaya koyan yeni çalışmalara imza söyledi.

Kitabın önsözünde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise, gelişen Dünya’da bu tarzda akademik çalışmaların önemli olduğunu vurgularken, kitabı hazırlayan akademisyenlere ve kitabın basımına destek olan Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin’e teşekkür etti.

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