Balıkesir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 4 FETÖ/PDY üyesi, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 ihraç emniyet müdürü ile 1 sağlık çalışanı yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Ceza infaz Kurumu’na teslim edildi.

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