Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 10 ay ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 3´ü görevden ihraç edilmiş emniyet müdürü ve 1 sağlık çalışanına yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan firari 4 kişi, işlemlerinin ardından Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-01-06 11:41:00



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