Burhaniye Kaymakamı Memiş, üniversitelilerle buluştu

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Kariyer Günlerine Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun bütün öğrencileri iştirak etti. Söyleşide Kaymakam İlyas Memiş, öğrencilerle bir araya geldi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, akademisyenler ve öğrencilerin ilgi gösterdiği "BUBYO Mülkî Amirlerle Buluşuyor" konulu söyleyişide konuşan Kaymakam İlyas Memiş, mülkî idareciliğin zorluğunu, nasıl bir meslek olduğunu, kaymakamlığın tarihçesini, kaymakamlık ve belediye başkanlığının arasındaki farkı anlattı. Kaymakam, kaymakamlık ve belediyenin görev alanlarının farklılığını ve kaymakamlığın yetki alanlarını anlatırken, genç öğrencilere akademik kariyerlerini doğru yönlendirmeleri ve bulundukları ilçe hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları hususunda tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam İlyas Memiş’e teşekkür eden Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Kaymakamımız tarafından okulumuzda bir söyleyişi düzenlenmesinden mutluluk duyduk. Öğrencilerimiz ve akademik kadro olarak bizler kaymakamımızın konuşmalarını can kulağı ile dinledik. Maksadımız, öğrencilerimizin topluma faydalı fertler olmasını sağlamak. Kaymakamımıza BUBYO ile Halk Eğitim Merkezi arasında gerçekleştirilen organizasyonlara verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Kendi yazdığı bir şiiri de okuyan kaymakam, öğrencilerden bol alkış aldı. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, İlyas Memiş'e çiçek takdim ederken, toplu fotoğraf çekildi.

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