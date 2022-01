Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği “Altıeylül’e Merhaba Konseri” ile Altıeylül sakinlerine müzik şöleni yaşatacak.

Altıeylül Belediyesi, Ocak ayının 11’inde Salı günü saat 20.00’da düzenlenecek olan “Altıeylül’e Merhaba Konseri” ile de Altıeylül başta olmak üzere bütün Balıkesirlilere müzik şöleni yaşatacak. Müzik direktörlüğünü Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Özge Gençel Ataman’ın; orkestra şefliğini ise H. Hakan Okay’ın yapacağı “Altıeylül’e Merhaba Konseri” Türk Pop Müziği, Türk Halk Müziği, Dünya Klasik Müziği, Opera ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar ile müzikseverlerin huzuruna çıkacak.

Altıeylül’de devam eden etkinler ile Balıkesir’de başlayan kültürsanat rüzgârları “Altıeylül’e Merhaba Konseri” ile devam edecek. Ülkenin dört bir yanından gelecek değerli 40 akademisyenden oluşan “Nef Akademik Oda Orkestrası” Hasan Can Kültür Merkezi’nde vereceği konser ile Balıkesir’de düzenlenmiş en geniş kapsamlı oda müziği dinletilerinden birini gerçekleştirecek. Hasan Can Kültür Merkezi’nde daha önce de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nemeth Quartet Oda Müziği Grubu sahne almış ve Balıkesirliler tarafından büyük ilgi görmüştü.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Kültür Merkezi’miz açıldığı günden bu yana birçok faaliyete sahne oldu. 11 Ocakta ülkemizin dört bir yanından gelen ve akademisyenlerden oluşan Nef Akademik Oda Orkestrası’nın vereceği Altıeylül’e Merhaba Konseri ile vatandaşlarımızın huzuruna çıkacağız. Bundan sonra da aynı tempoda kültürsanat çalışmalarımıza devam ederek Altıeylül’de yaşayan vatandaşlarımızın kalbine dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

