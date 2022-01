İvrindi'ye Gençlik Merkezi müjdesi

Ankara'da ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Gençlik ve Spor Bakanından İvrindi için Gençlik Merkezi yapılması müjdesi aldı.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret ve yapılan görüşmeler sonrası Başkan Cengiz “Gençlerimize müjde. Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleri ile ilçemize gençlik merkezi kazandırıyoruz” mesajı verdi

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan İvrindi için verilen iki adet sözden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cengiz “ İlçemiz gençlerine yönelik yatırımlarımız çok önemli. Her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Kendi belediye imkanlarımız ile genç ve çocuklarımıza yönelik yaptığımız yatırımların yanında bu denli büyük yatırımlar daha da değer kazanıyor. İlçemizde bir adet Gençlik Merkezi var ama kullanımı açısından mevcut dönem Gençlik Merkezi projelerinin biraz gölgesinde kalıyor. Bugün Milletvekilimiz Mustafa Canbey ile birlikte bakanımızı ziyaretimizde ilçemize daha donanımlı bir Gençlik Merkezi yapılmasına yönelik söz aldık. İnşallah en kısa sürede resmi prosedürler halledilecek ve ilk kazmayı vuracağız.

Yarı olimpik yüzme havuzu için 2 milyon liralık ek ödenek

2024 yılı seçimlerinde İvrindi için “Yatırımın Merkezi” olarak bilineceğini ifade eden Başkan Cengiz “ Çok kısa süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçemize verilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sözü için ilk kazmayı vurduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2021 yılı içerisinde imzaladığımız protokol miktarı 3.750.000 TL+ KDV. İnşaat malzemelerine gelen zamlar sonrası çıktığımız ihale bedeli ise 6.771.000 TL+ KDV. Bu aradaki yüksek meblağın karşılanması yönünde Milletvekilimiz Mustafa Canbey ile birlikte sayın Bakanımızdan destek istedik. Sayın Bakanımızdan da bu konuda 2 milyon liralık ekstra destek sözünü aldık. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na verdiği destekler sebebiyle teşekkür ediyorum. İnşallah yüzme havuzumuzu da 2022 yılı içerisinde bitirerek hizmete açacağız.

Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde Ankara’da her zaman desteğini hissettiğimiz birilerinin olmasının çok önemli bir güç olduğunu ifade eden Başkan Yusuf Cengiz “İlçemize hizmet yolunda gerçekleştirdiğimiz temaslarda desteğini her zaman hissettiğimiz, bizimle beraber koşturan, memleketine hizmet yolunda dertlenen Milletvekilimiz Mustafa Canbey ve diğer Milletvekillerimize ilçem ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.