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“Ayvalık’ı icraya düşürdü” iddialarına Ergin’den sert cevap

İHA

“Ayvalık’ı icraya düşürdü” iddialarına Ergin’den sert cevap

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık’ı icraya düşürdü” iddialarına sert çıktı.
Başkan Mesut Ergin, son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden Ayvalık Belediyesi’ne ve kendisine yönelik karalama kampanyasının başlatıldığını ileri sürerek, “Öncelikle belirtelim Ayvalık halkının içi rahat olsun, Ayvalık Belediyesi’nin bu mülklerinin satılması hiçbir surette söz konusu değildir. Sosyal medya yorumlarına dayanak tutulan haber manşetinden başlamak üzere maksatlı ve gerçekleri yansıtmaktan uzaktır” dedi.
Ergin, “İcra, haberde iddia edildiğinin aksine, göreve gelmemden önce, eski yönetim tarafından yaptırılarak ödenmeyen bir işe ilişkindir. Benim göreve geldiğim 31.03.2019 tarihinden sonra, yapılan işler sebebiyle Ayvalık Belediyesi aleyhine yapılmış bir bile icra takibi yoktur. Habere konu borç, benim göreve gelmem ile birlikte devralınan Ayvalık Belediyesi’nin 300 milyon TL’nin üzerindeki borçlarından sadece biridir. 16.05.2018 yılında yapılan ihale sözleşmesi ile asfalt yapım işinden kalan bu borcun da devralınan diğer 184 icra takibi gibi yapılandırılmak suretiyle tasfiyesine yönelik olarak alacaklı müteahhit firma yetkilileri protokole davet edilmişlerdir. Ancak şirket borcun taksitler halinde ödenmesinde anlaşmak yerine icra tazyiki ile alacağı defaten tahsil etmekte ısrar etmiştir” dedi.
Başkan Ergin açıklamasında, “Alacaklı tarafın toplam 1 milyon 760 bin 495 lira 72 kuruş hak ediş bedeli, 255 bin 156 lira 37 kuruş teminat bedeli toplamı olan 2 milyon 15 bin 652 lira 9 kuruş asıl alacağının taksitler halinde ödenerek tasfiyesini kabul etmemesine rağmen belediyemiz, bu alacağa mahsuben şimdiye kadar, alacaklı şirketin hesaplarına, 2 milyon 15 bin 652 lira 9 kuruş ödeme yapmıştır. Yani, icra yoluyla satılarak Ayvalık’ın mülklerinin rantçıların eline düşme tehlikesi oluşturulduğu öne sürülen asıl borcun tamamı ödenmiştir. Bugün itibariyle kalan bakiye, dosya borcu, masraf, harç vb. fer’îlere ilişkindir” ifadelerini kullandı.
Söz konusu kalan borcun her an ödenebilir olmasına rağmen bu gün hala küçük bir bakiyenin mevcut olması da tamamen hukuki bir sebebe dayalı olduğunu savunan Mesut Ergin, “Zira alacaklı şirketin hesaplarına muhtelif tarihlerde belediyemiz tarafından yapılan bir kısım ödemenin alacaklı tarafından İcra dosyasına bildirilmemiş olması sebebiyle, bu yapılan ödeme miktarı üzerinden yatırılması gereken icra tahsil harcı, dosya ile hesaplanamamıştır. Bu meblağ beyan edilmeden net dosya bakiyesi belli olamayacağı için fazla ödeme halinde idaremiz bakımından kamu zararı ya da eksik ödeme suretiyle icra harç zayii yaratmamak adına bakiyenin ödenmesi günümüze sarkmıştır. Alacaklı şirkete haricen yapılan bir kısım ödemenin icra dosyasına beyanını takiben bu meblağ da derhal yatırılarak, 31.03.2019 tarihinden önce doğmuş, belediye borçları için yapılmış olan ve göreve geldiğim günden bu yana yönetimimde ödenmek suretiyle kapatılan diğer 126 icra dosyası gibi bu dosya da işlemden kaldırılacaktır. Kimse tedirgin olmasın, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık halkının mallarına sahip çıkmaya devam edecektir” diye konuştu.

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