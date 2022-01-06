Lodos Erdek ve Bandırma'da etkili oluyor

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Balıkesir'in Erdek ve Bandırma ilçelerinde sabah başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran lodos, balıkçı teknelerini ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Erdek ve Bandırma'da lodos zaman zaman fırtınaya dönüştü. , Erdek'te çay bahçelerinin önünde oluşan dalgalar yürüyüş yapılan beton alanı sular altında bıraktı. Öğle saatlerinden sonra hızını artıran lodos fırtınası zaman zaman saatte 60 kilometre hıza kadar ulaştı. Erdek sahillerini sular altında bırakan şiddetli dalgalar, sahilde iskeleye bağlı bulunan tekneleri havaya kaldırdı. Tekne sahipleri tedbir alırken, teknelerinin başında nöbet tuttular.

Lodos Bandırma’da da etkili oldu. İlçede lodos sebebiyle balıkçı tekneleri denize açılamazken, sahildeki balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı. Limanda tahmil ve tahliye güçlükle yapıldı. Şiddetli lodosun bölgede bu gece saatlerinde etkisini kaybederek yerini sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

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