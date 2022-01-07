Havran’da sportif yetenek taraması

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Balıkesir’in Havran ilçesinde, Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fesih Vural ile birlikte öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, covid19 salgını nedeniyle taramaları yapılamayan 20192020 grubu öğrencilerinin genel test ve ölçümlerinin yapıldığı Koca Seyit Kapalı Spor Salonunu ziyaret etti.

Gençlik Spor İlçe Müdür V. Abdurrahman Beşbaş’dan yetenek taramasıyla ilgili bilgiler aldıktan sonra çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Özderin, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesinin önemi üzerinde durdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü İsa Duysak ve Beden Eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde yapılan çalışmalarda toplamda 390 öğrencinin taraması gerçekleştirilecek.

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