Bandırma’da en fazla atık pil toplayan öğrenciler ödüllendirildi

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde en fazla atık pil toplayan öğrencilere ödülleri verildi.

Atık pillerin toplanarak çevreye zararlarını azaltılması temiz ve yaşanılabilir bir çevre oluşturulması için başlatılan ödülü atık pil toplama kampanyasında en fazla atık pil toplayan okul ve öğrenci temsilcileri ödüllerini aldı. Atık pillerin düzenli şekilde toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini hedefleyen, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve Bandırma Belediyesi işbirliği ile ödüllü atık pil toplama kampanyası düzenlendi. 20202021 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilen kampanyada tüm okullardan toplam 870 kilo atık pil toplanarak bertaraf ve geri kazanım işlemleri tamamlanması için TAP Derneği’ne gönderildi. Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan Onur tarafından Bandırma genelinde birinci olan Marmara ilkokuluna iki adet robotik kodlama seti, ikinci olan Hasan Atlı ilkokuluna spor seti hediye edildi.

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