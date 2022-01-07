Balıkesir Valisi Bandırma'da aşı çağrısı yaptı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, ilçe girişindeki köprülü kavşak çalışması ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde incelemelerde bulunurken, yükselişe geçen pandemi konusunda vatandaşları uyardı. Pandeminin Balıkesir’de de yükselişe geçtiğini ve vak'a atışlarında Bandırma'nın ilk sırada yer aldığını belirten Vali Hasan Şıldak, "Sağlık konusunda hayatımızı en çok etkileyen konu pandemi. Ülke genelinde son 10 güne baktığımızda vaka sayısı çok yükseliş gösterdi. Buna paralel olarak Balıkesir'imizde de vak'a sayılarında yükseliş mevcut. Bandırma’da da hızla yükselmekte. Hatta ilimizin toplam vak'a sayısının üçte biri Bandırma'da. Biz uyarılarımızı devamlı yapıyoruz. Son zamanlarda el sıkışmaya başladık, sosyal mesafeyi unuttuk. Eski aldığımız tedbirlere dönüm bakmamız gerekiyor. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Bizi pandemiden koruyacak en önemli şey aşı olmak. Aşılarımızı yaptırmalıyız. İlimiz genelinde vefat durumlarına bakıyorum, vefatların tamamına yakını aşı olmamış veya aşılarını eksik yaptıranlar. Aşısız kalmayalım, Aşılarımızı yaptıralım. Aşı konusunda yerli aşımız Turkovak, tescillendi. Balıkesir Şehir Hastanemizde uygulanmaya başlanırken, günlük 250 ila 300 aşı uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza bir kez daha aşılarını tam yaptırma çağrısında bunuyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Şıldak, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin 2022 yılının ilk yarısında hizmete gireceğini ve köprülü kavşağın da en kısa zamanda tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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