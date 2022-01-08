Ayvalık’ta jandarmadan tarihi eser operasyonu

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediğinin tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 87 adet sikke ile 2 adet tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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