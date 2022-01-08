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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 63 şahsa huzur operasyonu

İHA

Balıkesir'de 63 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları Asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 20 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi, Karesi, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 39 şahsı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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