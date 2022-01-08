Doktoru darbeden şüpheli ile eşi adliyeye sevk edildi

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi´nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kara´yı darbeden A.Ö. ile hakarette bulunduğu ileri sürülen eşi M.Ö. adliyeye sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi´nde dün, çocuğuna tırnak batması şikayetiyle randevu almak isteyen M.Ö., ayın 18´ine verilen randevu tarihini beğenmeyip iddiaya göre Op. Dr. Hüseyin Kara'ya hakaret etti. Hastaneden ayrılan M.Ö., bir süre sonra eşi A.Ö. ile birlikte geri döndü. A.Ö., Opr. Dr. Hüseyin Kara´nın odasının kapısını tekmeledi. Op. Dr. Hüseyin Kara, A.Ö.´ye durumu anlatmaya çalıştı. Bu sırada A.Ö., `Karınız´ sözüne kızdığı Op. Dr. Hüseyin Kara'yı "Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek tehdit edip, yüzüne yumruk attı. A.Ö. ve M.Ö., Opr. Dr. Hüseyin Kara´nın şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-01-08 13:43:29



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