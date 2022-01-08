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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altaş Denizlispor: 3-4

DHA

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altaş Denizlispor: 3-4


Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) -
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Deniz Turgut
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci Okan Alkan, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Süleyman Luş, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 58 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 71 Manaj) Landel (Dk. 58 Mehmet Özcan) Doğan Can Davas (Dk.81 Burak Süleyman), Keny
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Hakan Çinemre (Dk 58 Burak Gümüştaş), Gökhan Süzen, Asım Hamzaçebi, Muhammmed Eren (Dk. 78 Ömer Hasan Şişmanoğlu), Tusha, İlhan Depe, Alaattin Öner (Dk. 46 Emre Yıldırım), Bekir Turaç Böke (Dk. 89 Mehmet Eren Sıngın)
GOLLER: Dk. 22 Hakan Çinemre (K.K.), Dk. 33 Doğan Can, Dk. 35 Kerim Avcı (Bandırmaspor), Dk. 48 Oğuz Yılmaz, Dk. 52 İlhan Depe, Dk. 65 Özer Özdemir, 90+6 Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Mehmet Özcan, Keny (Bandırmaspor), Özer Özdermir, İlhan Depe, Emre Yıldırım, Oğuz Yılmaz, Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 20´nci hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Altaş Denizlispor´a 4-3 mağlup oldu.
22´nci dakikada Bandırmaspor´da Guido Koçer´in kale içine çevirdiği topta Denizlispor´da Hakan Çinemre´nin ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
33´üncü dakikada sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Doğan Can Davas, kafasıyla harika bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-0.
35´inci dakikada sahneye çıkan Kerim Avcı takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Kerim´in ceza alanı dışından sert şutu ağlarla buluştu: 3-0.
İlk yarıyı Bandırmaspor 3-0 önde kapattı.
48´inci dakikada Denizlispor´un kullandığı serbest vuruşta seken top Oğuz Yılmaz´ın önünde kaldı. Oğuz topu uygun pozisyonda ağlara göndererek aradaki farkı 2´ye düşürdü: 3-1.
52´nci dakikada sahneye çıkan İlhan Depe farkı 1´e indiren golü attı. Asım´ın kaleciden dönen şutunu takip eden İlhan Depe, ceza alanı içinde topla buluşarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Bandırmaspor ağlarına gönderdi: 3-2.
65´inci dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Gökhan Sözen´in kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Özer Özdemir, ceza alanı önünde topla buluşarak takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 3-3.
88´inci dakikada Keny´in ortaya çevirdiği topa ayağının içiyle vuran Manaj önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Manaj´ın vuruşu üstten dışarı gitti.
90+6'ncı dakikada Gökhan Süzen´in defans arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 3-4.
Mücadelede başka gol olmayınca Denizlispor sahadan 4-3 galip ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2022-01-08 16:22:57

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