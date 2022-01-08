Ayvalık’ta Su Çalıştayı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Entegre Kentsel Su Yönetimi Projesi Körfez Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Proje kapsamında su temini ve atık su hizmetlerine erişimi artıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Hedefimiz dirençli bir şehir inşa ederken suyu korumak ve iyileştirilmiş su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak” dedi.

BASKİ 5 ilçeyi bir araya getirdi

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal’ın öncülüğünde organize edilen çalıştaya, Edremit Körfezinin lokomotif 5 ilçe belediyesinin yanı sıra AK Partinin Körfez ilçe başkanları katıldı. BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’de ilk kez uygulanmakta olan proje ile Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran İlçeleri için Entegre Kentsel Su Yönetimi Planının hazırlanması, sürdürülebilir su ve atık su hizmetlerinin sağlanması konusunda Balıkesir’in kilit paydaşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi karara bağlandı” denildi.

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