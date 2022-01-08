Doktoru darbeden şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrolle serbest (2)

Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

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SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST

Balıkesir´deki Edremit Devlet Hastanesi´nde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Kara´yı tehdit edip, darbeden Adnan Ö. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi M.Ö. (43) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (Edremit), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-01-08 17:22:50



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