Doktoru darptan tutuklandı, 'yumruk attı' dedi



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi´nde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Kara´yı darbettiği iddiasıyla tutuklanan Adnan Ö'nün (54), emniyetteki ifadesinde, doktorun kendisinin sağ gözüne yumruk attığını öne sürerek darp raporu aldığını söylediği öğrenildi.

Edremit Devlet Hastanesi´nde 7 Ocak'ta gerçekleşen olayda, oğlunun ayağına tırnak batması şikayetiyle randevu almak isteyen M.Ö., ile Opr. Dr. Hüseyin Kara arasında tartışma yaşandı. Dr. Kara kapısının tekmelendiğini ve kendisine yumruk atıldığını ileri sürerek, bazı meslektaşlarıyla basın açıklamasında bulundu. Adnan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi M.Ö. ise kontrolle serbest bırakıldı

'TEHDİT VE HAKARETTE BULUNMADIM'

M.Ö. olayla ilgili olarak emniyette verdiği ifadesinde, oğlunun ayak tırnağında batma olması nedeniyle zor yürüdüğünü ve bu nedenle 18 Ocak 2022 gününe randevu veren Dr. Kara´ya, `Doktor bey randevuyu daha erken tarihli veremez misiniz, oğlumun ayağı çok kötü, okula gitmekte zorluk çekiyor, tırnağı çok kötü batıyor´ dediğini söyledi. Dr. Kara´nın bu duruma sinirlendiğini ve kendisine `Hem hastayı getirmiyorsun hem de randevu vermemi istiyorsun, randevuyu öne alamam´ dediğini ileri süren M.Ö., "Oğlumun ayağı çok kötü doktor bey deyince, hakaret ederek 'randevu verilmeyecek´ diyerek ayağa kalkıp bağırmaya başladı, üstüme yürüdü. Özel güvenlik görevlilerinin gelmesi üzerine dışarıya çıktım. Beni telefon ile arayan eşim Adnan Ö.´ye durumu anlattım. Hastanesinin dış kapısında duruyordum, eşim yanıma geldi. Doktorun bana hakarette bulunduğunu ve randevumuzu iptal ettiğini söyledim. Beraber Dr. Kara´nın polikliniğinin önüne gittik. Doktorun, poliklinik içerisinde eşimin gözüne bir yumruk attığını gördüm. Eşime doktor raporu aldıktan sonra polis merkezine ifade vermeye getirdiler. Ben doktora tehdit ve hakarette bulunmadım. Dr. Kara´dan şikayetçiyim" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Cuma günü saat 14.45 sıralarında eşi M.Ö.´yü aradığını söyleyen Adnan Ö'nün ise, emniyetteki ifadesinde şu ifadeyi verdiği öğrenildi:

"Eşime oğlumuz için ameliyat randevusu alıp almadığını sordum. Eşim `Hayır randevu alamadım, doktor beni dövmeye kalktı´ dedi. Sonrasında Edremit Devlet Hastanesi'ne gittim. Doktordan verdiği randevuyu daha erkene alması gerektiğini rica ettiğini, ancak genel cerrah doktoru Hüseyin Kara´nın kendisine hakarette bulunduğunu ve vermiş olduğu randevuyu da iptal ettiğini söyledi. Polikliniğe eşimle birlikte giderek, neden böyle bir davranışta bulunduğunu öğrenmek istedim. Kısa bir süre sonra özel güvenlik görevlileri kapıyı açarak beni içeriye davet ettiler. Tek başıma girdim. Eşime hakaret etti. Uyardım, ayağa kalktı benim üzerime yürüdü. Güvenlikçiler araya girdi, beni tutmaya çalıştılar. O esnada Dr. Hüseyin Kara, benim sağ gözüme yumruk attı. Güvenlikçiler beni dışarıya aldılar, sonrasında polis geldi. Bana darp raporu aldırdıktan sonra ifade vermek için polis merkezine eşim ile birlikte getirildim. Ben Dr. Hüseyin Kara´yı hiçbir şekilde darbetmedim, kendisine tehdit ve hakarette bulunmadım. Kendisinden şikayetçiyim."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-01-09 15:39:20



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