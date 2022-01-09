Balıkesir'de üniversiteli gençler önemli bir projeye daha imza attı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri önemli bir projeye daha imza attı. Mavi kapak toplama ve ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyasının ardından BUBYO Nefes kampanyası başlatan öğrenciler, kampanya kapsamında okul bahçesine asma fidanları dikti ve ilkokullarda binlerce tohumlu kalem dağıttı.

Burhaniye’de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın öncülüğünde bir araya gelen 7 öğrenci, Takım Çalışması dersi kapsamında BUBYO Nefes projesini başlattı. Proje gereğince 4 ilkokulda binlerce tohumlu kalem dağıtan öğrenciler, okul bahçesinde de onlarca asma fidanını toprakla buluşturdu. Okulda 24 farklı proje uyguladıklarını anlatan Müdür Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban,”Takım çalışması kapsamında projelerimiz devam ediyor. Bu projelerde biri de Kalem Biter Fidan Kalır adlı projeydi. Bu projede görev alan 7 öğrencimiz 4 ilkokulda binlerce kalem dağıttı. Okul bahçesinde ise asma fidanları dikti. Kendilerini kutluyorum” dedi.

Projede görev alan öğrencilerden Saliha Arıkan da, “Takım çalışması dersinde 7 arkadaş bir araya gelerek BUBYO Nefes adı altında proje başlattık. 4 okulumuzda bini aşkın kalem dağıttık. Kendi okulumuzda da asma fidanlarını toprakla buluşturduk. Çocuklarımıza yeşil sevgisini aşılamak istiyoruz. Gayemiz öğrenci kardeşlerimize doğayı sevdirmek” dedi.

Bensu Kemerlioğlu da, “Takım çalışması dersi kapsamında asma fidanlarını toprakla buluşturduk. Okullarda tohumlu kalemleri dağıtıyoruz. Amacımız, öğrencilere doğayı sevdirmek ve çevreye katkıda bulunmaktır. Üzüm fidanlarına yıllar sonra baktıkça bizi hatırlasınlar” dedi.

Öte yandan, okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve öğrencileri kutlayan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da, Bu tür projeler üniversitemiz ve şehrimizin bütünleşmesi hususunda izlere yardımcı olmaktadır. Üniversitemiz, sadece bilimde, sanatta, sporda değil aynı zamanda toplumun hayatına dokunan birçok alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu tür projelerde toplumsal şefkat yönümüzü de göstermiş oluyoruz” dedi.

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