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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye Esnaf Odası Başkanı Bayram güven tazeledi

İHA

Burhaniye Esnaf Odası Başkanı Bayram güven tazeledi

Burhaniye ilçesinde, 24. olağan genel kurulunu yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odası kongresinde Hasan Bayram güven tazeledi.
Burhaniye’de 2 bin 500 üyeli Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulu Ahmet Akın Kültür Merkezinde yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede 1999 yılından beri görev yapan 2 torun sahibi 61 yaşındaki Hasan Bayram güven tazeledi. Seçime katılan üyelere teşekkür eden Bayram, “Üyelerimize yardımcı olabilmek için çalışacağız. Pandemi döneminde sıkıntı çeken esnafımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Esnafımızın devlet desteklerinden daha çok yararlanabilmeleri için çalışıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan birlik başkanımız Fehmi Erdem, değerli misafirlerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar bu vazifeye uygun gördükleri için üyelerimize sonsuz teşekkür ederim” dedi.

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