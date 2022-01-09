Balıkesir'de sis

Balıkesir'e yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Balıkesir'de akşam saatlerinde yoğun sis yaşandı. İlk olarak yüksek kesimlerde etkili olan sis, ilerleyen saatlerde şehrin tümünde kendini hissettirdi. Araçlar dörtlüleri açık şekilde yolda zorlukla ilerlerken, o anlar kamera ve drone ile görüntülendi. Sis Balıkesir'in Altıeylül, Karesi ilçeleri ve birçok köyde etkisini sürdürürken, görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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