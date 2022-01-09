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10 Ocak İdareciler Günü Ayvalık’ta kutlandı Balıkesirli yöneticiler kahvaltıda buluştu

İHA

10 Ocak İdareciler Günü Ayvalık’ta kutlandı Balıkesirli yöneticiler kahvaltıda buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Vali Hasan Şıldak 10 Ocak İdareciler Günü vesilesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarıyla pazar kahvaltısında bir araya geldi.
Vali Şıldak’ın Eşi Fatma Nur Şıldak’ın da katılımıyla Ayvalık Cunda Uygulama Otelinde eşli olarak gerçekleşen programda planlanan ve yürütülen çalışmaların kısa bir değerlendirmesini yapan Vali Şıldak Balıkesir’in 2021 yılında her alanda aldığı hizmetlerle dolu dolu geçtiğini söyledi.
Uyum içerisinde yürütülen çalışmalarla daha güçlü bir Balıkesir hedefine doğru yol alınacağını ifade eden Vali Şıldak değerlendirmede BİGEP Projesinden Uyuşturucuyla Mücadele Projesine, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalardan coğrafi işaretli ürünlere kadar bir çok konuya değindi. Şıldak,“İki üniversiteye sahip Balıkesir'de Milli Eğitim'e bağlı okullarımızda da eğitim konusunda çok canlı, dinamik bir ortam oluşturmak adına Büyükşehir Belediyemizle ortak hareket ettiğimiz Bigep Projesi; yılsonunda göreceğiz ki eğitim alanında bir kıpırdanma, bir hedef büyütme olarak karşımıza çıkacak.
‘Uyuşturucuyla Mücadelede Sayılar Üç Katına Çıktı’
Uyuşturucuyla mücadelede emniyet ve jandarma tarafından başarılı çalışmalara imza atıldığını söyleyen Vali Şıldak, “Uyuşturucu ile mücadele konusunda Emniyet ve Jandarmamız tarafından yapılan koordinasyon sonucunda üç kata çıkan bir yakalama sayısı var. Uyuşturucu madde yakalaması ve şüpheli sayıları bir önceki yıla göre üç kat artmış durumda. Uyuşturucuyla mücadeleye sosyal bir çerçeveden bakan ‘Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum’ projemizde de çalışmalara devam ediliyoruz. Kaymakamlarımız konuyu çok yakından takip ediyor. Belediye Başkanlarımızdan da çevrelerinde bildikleri, gördükleri, elinden tutulacak kişileri bu projeye dahil etmelerini istirham ediyorum. Bir hayat kurtarmak o neslin, o ailenin kurtuluşu oluyor.” ifadelerini kullandı.
“Balıkesir Üst Kimliği Altında Toplanmak Çok Önemli”
Balıkesir’in her İlçesinin ayrı bir zenginliği olmasıyla birlikte ortak hareket etmenin önemine vurgu yapan Vali Şıldak, “İlimizin bütünlüğü çok önemli. Balıkesir; geniş bir coğrafyaya sahip bir alanda ve her İlçemizin ayrı bir özelliği, ayrı bir kimliği var. Bunların bir zenginlik, İlin bir gücü olarak gösterilmesinin önemiyle birlikte aynı zamanda yeri geldiğinde de ortak hareket edebilmek, Balıkesir üst kimliğinin altında toplanabilmek çok önemlidir. Katıldığımız turizm fuarları İlin bir vitrini oluyor. Bu fuarlara Ayvalık, Edremit ve Burhaniye başta olmak üzere bazı turizm İlçelerimiz ayrı stantlarda katılıyorlar. Ben bunu destekliyorum, çünkü İlin genel standı içinde oralar kaybolabilir. Fakat stantlar aynı sokakta olacak şekilde yer alınırsa daha güçlü bir Balıkesir imajı oluşacaktır.” diye konuştu.
‘Balıkesir Yükseliş Trendinde’
Her İlin bir kimyası olduğunu, Balıkesir’in gelişen bir ivme yakaladığını sözlerine ekleyen Şıldak, “Balıkesir'in geçtiğimiz yıl dahil, önümüzdeki süreçte çıkış trendinde olduğunu çok rahat görebiliyorum. Yatırımlarla, uyumla, beraberlikle ve gayretli bir samimiyetle bu sağlanıyor. Az önce değindiğim konularla birlikte coğrafi işaretli ürünlerin arttırılması, çevre sorunları, imar kirliliği konularının turizm şehri olarak çok önemli noktalar olduğunu da söylemek istiyorum. Ülkemizin yoğun olarak yaşadığı sorunlardan biri de sokak hayvanları konusu. Sokak hayvanlarının bakımı, ıslahı gibi konular belediyelerimizin sorumluluğunda, fakat biz de teşviklerle, hazırladığımız yol haritasıyla çalışmaları destekliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber Kaymakamlarımız da konuyu yakından takip ediyor. Bazı İlçelerimizde muhakkak bakım evi oluşturulması lazım. Balıkesir olarak daha ön plana çıkmalıyız. Balıkesir olarak oluşan bu canlılık ve ivmeyi daha da arttırmak için örneğin halk eğitim merkezlerini daha hareketli hale getirmeli, hediyelik eşya üretimi konusunda iş birliklerimizi arttırmalıyız. Kadın kooperatiflerimiz de çok önemli bir noktada bulunuyor. Ayrıca turizm potansiyelinin güçlenmesi için Mavi Bayraklı Plaj sayımızın arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.” şeklinde belirtti.
Kahvaltı programının ardından çeşitli konularda görüş ve önerilerin dile getirildiği toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve İlçe Belediye Başkanları yürüttükleri ve planladıkları çalışmalar, karşılaştıkları sorunlar, çözüm bekledikleri konular ve ortak proje alanlarıyla ilgili söz alarak değerlendirmede bulundular.
Vali Hasan Şıldak, Balıkesir’deki dinamik ve uyumlu çalışma ortamını bu tür diyalog ortamlarıyla daha da güçlendirmek için gayret ettiklerini ifade ederek bütün katılımcılara teşekkür ettiğini, birlik ve beraberlik anlayışı içinde İlin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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