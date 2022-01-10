Balıkesir'de yer sisli, hava güneşli

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Balıkesir güne sisli havayla uyandı. Şehir içinde görüş mesafesi azalırken şehrin 300 metre yukarısı ise günlük güneşlikti.

Şehir merkezine geceden düşen sis gündüz de etkisini hissettirdi. Drone ile şehrin merkez noktasından gökyüzüne doğru çıkılırken 300 metreden sonra görüş mesafesinin açık olduğu görüldü. 500 metrede ise çevredeki rüzgar türbini ve dağlar göründü.

Balıkesirin en yüksek Çamlık tepesindeki hilal drone ile görüntülenirken, kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Hilalin yarısının siste kaybolduğu göründü. Şehrin tamamı sisle kapanırken, oluşan görüntüler vatandaşları hayran bıraktı.

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