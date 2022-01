Ayvalıkgücü voleybolda doludizgin gidiyor

Geçtiğimiz hafta Nova Gençlik'in ligden çekilmesiyle haftayı bay geçiren Ayvalıkgücü Belediyespor voleybol takımı, Kadınlar 2.lig 5. Grup 12. Hafta mücadelesinde sahasında, Saloni Mobilya Orhaniye İnegöl Voleybolu 30 mağlup etti.

Maça seyircisinin olağanüstü desteği ile başlayan kırmızı şimşekler, setlerde 2510, 2520, 2725 üstünlük sağladı.

Üst üste 5. maçından da galibiyet ile ayrılan Ayvalıkgücü Belediyespor üçüncü sıradaki yerini korudu ve play off mücadelesini sürdürdü.

Bu önemli maçta Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımı da voleybolcu kızları tribünden destekledi. Camia olarak kenetlenen Ayvalıkgücü Belediyespor her branşta örnek olmayı sürdürdü.

Karşılaşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Antrenör Gökhan Edman, "Sporcularımız her geçen gün daha da gelişiyor ve idmanlarda çalıştığımız her şeyi sahada eksiksiz uyguluyorlar. Bugün salonda çok güzel bir ambiyans vardı. Futbol takımımızda bizleri yalnız bırakmadı. Bizlere tam destek veren Belediye Başkanımız Mesut Ergin gerçekten övgüleri hak ediyor, O’nun önderliğinde camiamız başarı için kenetlendi. Ayrıca taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim, bugün özellikle son sette müthiş tribün desteğiyle takımımızı adeta fişeklediler” dedi.

Öte yandan Ayvalıkgücü Belediyespor önümüzdeki haftayı da bay olarak geçirecek ve bir sonraki hafta Çan Gençlik ile deplasmanına çıkacak.

