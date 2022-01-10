Burhaniyeli başkanı ilk kutlayan torunları oldu

Burhaniye ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, 24.genel kurulda 8’nci defa başkan seçilirken, kendisini ilk kutlayan torunları oldu. Bayram, esnafa yardım için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Burhaniye de 1999 yılından beri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yapan 61 yaşındaki Hasan Bayram, rakipsiz girdiği son seçimde kullanılan 500 oyun tamamını alarak 8’nci defa başkan olurken, çok sayıda vatandaş Bayram’ı kutlamak için sıraya girdi. Başkan Bayram’ı ilk kutlayan da yanından ayırmadığı torunları 7 yaşındaki Çınar Özdem ile 3 yaşındaki Çağlar Özdem oldu. Torunlar dedelerine sarılırken, dede Bayram da torunlarını çok sevdiğini söyledi. Oy kullanan bütün üyelere teşekkür eden Bayram, “Çocukları çok severim. Ancak, torunlarımın yeri bir başka. Onlar benim moral kaynağım. Esnafımıza yardım için canla başla çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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